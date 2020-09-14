Дмитрию Медведеву - 55: поздравляют Володин и Матвиенко

14 августа Дмитрию Медведеву исполнилось 55 лет. С праздником политика поздравили Вячеслав Володин, председатель Госдумы, и Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

По словам Володина, Медведев внёс большой вклад в развитие России, всегда открыт для диалога и разных мнений. Володин пожелал Медведеву успехов и здоровья.

"Интересы и благополучие России, наших граждан — для вас главное. И вы вносите большой вклад в развитие страны, укрепление ее безопасности. Ваша открытость, готовность к диалогу, умение слышать разные мнения — важные качества", — выделил главное Володин.

Валентина Матвиенко похвалила Медведева за формирование благоприятных условий для улучшения конкурентоспособности и модернизации экономики. Также Матвиенко упомянула, что именно под руководством Медведева создавались некоторые инновации.