14 августа Дмитрию Медведеву исполнилось 55 лет. С праздником политика поздравили Вячеслав Володин, председатель Госдумы, и Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.
По словам Володина, Медведев внёс большой вклад в развитие России, всегда открыт для диалога и разных мнений. Володин пожелал Медведеву успехов и здоровья.
"Интересы и благополучие России, наших граждан — для вас главное. И вы вносите большой вклад в развитие страны, укрепление ее безопасности. Ваша открытость, готовность к диалогу, умение слышать разные мнения — важные качества", — выделил главное Володин.
Валентина Матвиенко похвалила Медведева за формирование благоприятных условий для улучшения конкурентоспособности и модернизации экономики. Также Матвиенко упомянула, что именно под руководством Медведева создавались некоторые инновации.
"Сегодня ваши знания и профессионализм направлены на решение стратегически важных задач в сфере безопасности Российской Федерации, противодействие глобальным вызовам современности, защиту национальных интересов. Пусть все ваши начинания будут успешными, а задуманное непременно осуществится", — подчеркнула Матвиенко.
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