Евросоюз не признаёт результаты выборов в Крыму

По заявлению официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано, ЕС не будет признавать результаты выборов в Крыму.

"Европейский союз не признаёт незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признаёт проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избран на организованном Россией голосовании в Крыму…, не будет признан ЕС в качестве представителя территорий, которые являются частью Украины", - указано в документе, опубликованном Стано.

По последним данным, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев успешно выиграл выборы, получив 85,72% голосов избирателей. В выборах севастопольского главы приняли участие 6 человек.

Напомним, что Крым стал считаться российским регионом после марта 2014 года, когда население полуострова высказалось за присоединение к РФ. Однако власти Украины все еще считают происходящее в Крыму оккупацией.

Между тем, по словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно", поскольку голосование проходило в полном соответствии с международными правовыми нормами и уставом ООН.