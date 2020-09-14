В правительстве ожидают падения доходов россиян

Прогнозы специалистов Министерства экономического развития неутешительны: реальные доходы россиян "просядут" на 3%. При этом в ведомстве ждут роста зарплат на 1,5%.

"Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат в России по итогам 2020 года на 1,5%. Реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3%", — сообщает источник, осведомленный в плане параметров прогноза социально-экономического развития России до 2023 года.

Однако правительство смотрит в будущее с оптимизмом: за 2022 год реальные зарплаты вырастут на 2,2%, а за 2023 — на 2,5%. Снижение реальных располагаемых доходов в долгосрочное "пике" не перейдет: в 2021 году планируется рост примерно на 3%, в 2022 — на 2,4%, а в 2023 — на 2,5%.

Напомним: на прошлой неделе представители ВЦИОМ представили данные опроса о материальном положении россиян, и оказалось, что примерно 26% уровнем своего дохода недовольны. Оптимистично назвали свое материальное положение "средним" около 60% опрошенных.