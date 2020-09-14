Минтруд: денег на пособия по безработице скоро не останется

Из материалов Минтруда следует простой факт: в бюджете на пособия по безработице было заложено 130,4 млрд, а потратили уже 109,4.

Для ряда субъектов РФ ситуация близка к критической: в 17 из них осталось менее 10% средств на пособия. По данным Минтруда, уже в сентябре в некоторых регионах могут возникнуть проблемы с выплатами, что заставит власти просить у "центра" очередные кредиты.

Резкая нехватка вызвана пандемией коронавируса: официально зарегистрированных безработных стало больше в 5,3 раза. В совокупности с увеличением пособий до МРОТ (12 130 рублей) и ростом минимальной суммы к выплате с 1 500 до 4 500 рублей бюджеты регионов испытали неподъёмную нагрузку.

Стоит отметить, что соцвыплаты чаще всего финансируются именно из бюджетов регионов, которые и так в последние месяцы испытали финансовый "голод". При суммарно собранных 923,6 млрд рублей налогов регионы потратили 1,343 трлн — то есть в 1,5 раза больше. Коронавирус "съел" все накопления первых месяцев 2020 года, констатируют чиновники.

"Латать" дыру будут традиционными субсидиями в регионы: Москва уже выделила из федерального бюджета в 1,6 раза больше денег, чем всего год назад.