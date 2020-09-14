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В МВД предлагают обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев

Специалисты Министерства внутренних дел России предложили проект нового федерального закона: до визита в страну иностранцы обязаны будут сдать отпечатки пальцев и пройти медосмотр.

В МВД предлагают обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев

В ведомстве отмечают, что такие меры нужны для борьбы с терроризмом и улучшения контроля государства в сфере миграции. Для проведения процедур предлагают задействовать консульские учреждения и дипломатические представительства.

Если документ примут, то все иностранцы, приезжающие в РФ более чем на 30 дней, будут обязаны:

  • сдать отпечатки пальцев;
  • сфотографироваться и получить ID-карту;
  • пройти медицинскую комиссию.

В ID-карту, уточняют в МВД, будут внесены "все установочные данные" гостя из-за рубежа, в том числе данные о его патентах, нужных для работы.

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Путин дал правительству поручение: оформить вхождение РФ в Международную организацию по миграции (МОМ).

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