В МВД предлагают обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев

Специалисты Министерства внутренних дел России предложили проект нового федерального закона: до визита в страну иностранцы обязаны будут сдать отпечатки пальцев и пройти медосмотр.

В ведомстве отмечают, что такие меры нужны для борьбы с терроризмом и улучшения контроля государства в сфере миграции. Для проведения процедур предлагают задействовать консульские учреждения и дипломатические представительства.

Если документ примут, то все иностранцы, приезжающие в РФ более чем на 30 дней, будут обязаны:

сдать отпечатки пальцев;

сфотографироваться и получить ID-карту;

пройти медицинскую комиссию.

В ID-карту, уточняют в МВД, будут внесены "все установочные данные" гостя из-за рубежа, в том числе данные о его патентах, нужных для работы.

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Путин дал правительству поручение: оформить вхождение РФ в Международную организацию по миграции (МОМ).