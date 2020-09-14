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Лавров: ЕС пошел по пути принесения в жертву своих интересов

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в своих попытках "наказать Россию" Европейский Союз стремится не отстать от США. Такая политика приводит лишь к негативным последствиям.

Лавров: ЕС пошел по пути принесения в жертву своих интересов

"Евросоюз, к сожалению, пошел по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США в том, что называется "наказание России", — выступил с заявлением Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, выстраивать отношения "Россия — ЕС" в такой ситуации можно лишь с учётом "страховочной сетки". Политик уточнил, что имеет в виду независимость России от прихотей ЕС и готовность нашей страны развиваться как в сотрудничестве с кем-либо, так и самостоятельно.

Ранее Лавров подтвердил, что возможная реакция Запада на ситуацию вокруг Алексея Навального будет адекватно "отражена" Москвой. По словам политика, принцип взаимности "никто не отменял".

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