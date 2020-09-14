Президент Белоруссии вылетел в Сочи

Белорусский лидер Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Сочи. Сегодняшняя встреча, по ранее уточнённым данным, позволит Лукашенко "расставить все точки над i" по целому ряду болезненных для обеих стран вопросов.

Поездка в Сочи станет первым для Лукашенко визитом в другую страну с момента его победы на президентских выборах в августе. По данным специалистов, Лукашенко выиграл, получив более 80% голосов, однако граждане страны с таким исходом выборов оказались не согласны. В результате страну захлестнули масштабные митинги.

Встреча планируется в формате "один на один", никаких документов подписано не будет. Ключевыми темами называют вопросы взаимодействия России и Белоруссии, а также проблемы региональной и мировой повестки.

Также президенты обсудят проект Союзного государства, который вызывает значительные опасения у представителей Украины.