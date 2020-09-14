Максут Шадаев: министерство по информационной безопасности не нужно

Руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев подчеркнул, что не считает необходимым создание нового министерства по информационной безопасности.

"Вопрос внедрения цифровых технологий неразрывно связан с безопасностью. Плюс у нас есть соответствующие органы, которые осуществляют надзор, контроль и сертификацию", — прокомментировал он для СМИ.

Также чиновник высказался об "урезании" названия своего министерства. По его словам, это связано с акцентом, который власти делают на цифровой экономике и технологиях, с ней связанных.

"У нас сейчас больший акцент на цифровую экономику, цифровые технологии. Цифровая трансформация в последнем указе президента — одна из пяти целей национального развития до 2030 года. Цифровые технологии получили оформление в виде Минцифры. Слово "цифра" стало более доминирующим. "Связь" — это уже как электричество — общий ресурс", — уточнил Шадаев.

В приоритете Минцифры на данный момент — борьба с телефонными мошенниками и спамом. Эти проблемы специалисты министерства будут решать вместе с представителями банков и операторов связи, дополнил Шадаев.