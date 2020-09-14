Депутат Госдумы предложил разрешить водить с 16 лет

Предложение поступило от Василия Власова. По данным депутата ГД, он уже направил его начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.

"Прошу рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в РФ, до 16 лет", — пишет Власов.

На снижении "возраста вождения" депутат не остановился и предложил обучать желающих в автошколах (на категорию В) уже с 15 лет и 6 месяцев.

Инициативу политик объяснил просто: уже в 16-17 лет многие молодые люди официально могут устраиваться на работу, учиться в других городах и проживать вне родительского дома. По мнению Власова, полученные права позволят несовершеннолетним быстрее стать финансово самостоятельными и успешно обеспечивать себя.

Инициатива Власова выглядит особенно интересной на фоне падающей популярности автошкол: за 2019 год инструкторы недосчитались 17 000 учеников.