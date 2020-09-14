Данные по отключению воды в Крыму направлены в ООН

Наталья Поклонская, зампред комитета Госдумы по международным делам, сообщила, что отправила данные по блокировке Северо-Крымского канала представителям ООН. По словам Поклонской, в отправленных документах указаны в том числе последствия, которые могут возникнуть из-за перекрытия канала.

По данным Поклонской, Северо-Крымский канал обеспечивает примерно 85% снабжения крымчан чистой питьевой водой. Его блокировка приведет как к перебоям в подаче воды, так и к снижению уровня воды в водохранилищах, что негативно скажется на здоровье граждан.

Поклонская также приобщила к материалам обращения от жителей Крыма. Получатель — Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека. Напомним: ранее глава Крыма Сергей Аксенов жёстко раскритиковал инициаторов отключения.