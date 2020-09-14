По итогам дня голосования: КПРФ сама лишает себя поддержки электората

Хотя окончательные итоги прошедшего в России Единого дня голосования ещё не подведены, уже понятно: КПРФ потерпела на этих выборах сокрушительное поражение. Партия теряет второе место по популярности среди россиян.

Так считает Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга.

По его словам, уже сейчас отчётливо видно, что КПРФ "подрастерял электорат":

"Коммунистов во всех регионах теснит ЛДПР и даже новые партии. Причина провальной для партии кампании в том, что они (КПРФ) не попадают в повестку и слишком много и часто говорят на устаревшие темы. Кроме того, КПРФ заигралась с несистемной оппозицией".

Примером такого "заигрывания" Потуремский назвал "странную позицию во время голосования по поправкам в Конституцию":