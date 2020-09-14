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По итогам дня голосования: КПРФ сама лишает себя поддержки электората

Хотя окончательные итоги прошедшего в России Единого дня голосования ещё не подведены, уже понятно: КПРФ потерпела на этих выборах сокрушительное поражение. Партия теряет второе место по популярности среди россиян.

По итогам дня голосования: КПРФ сама лишает себя поддержки электората

Так считает Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга.

По его словам, уже сейчас отчётливо видно, что КПРФ "подрастерял электорат":

"Коммунистов во всех регионах теснит ЛДПР и даже новые партии. Причина провальной для партии кампании в том, что они (КПРФ) не попадают в повестку и слишком много и часто говорят на устаревшие темы. Кроме того, КПРФ заигралась с несистемной оппозицией".

Примером такого "заигрывания" Потуремский назвал "странную позицию во время голосования по поправкам в Конституцию":

"КПРФ выступила против них. Это по меньшей мере странно, так как их содержание (поправок) совпадало с программой партии" (цитата URA.RU)

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