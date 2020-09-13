ЦИК планирует закончить подсчёт голосов после единого дня голосования за одну ночь.

Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. Она выразила надежду, что подсчёт голосов пройдет без сбоев.

"После 20.00 часов начинается самый интенсивный подсчет голосов, уже ввод протоколов. И мы надеемся, что в течение ночи, так мы рассчитываем, что уже процесс практически будет завершен. Надеемся, что никаких сбоев, никаких повторных вводов (протоколов) не будет", — пояснила глава ведомства.