Правительство сэкономит на нацпроектах

Российское правительство сокращает расходы на обеспечение нацпроектов: таковы данные Счетной палаты. За август все нацпроекты "похудели" на 41% по сравнению с июлем — на них выделили всего 112,1 млрд рублей.

Из-за этого срываются планы их завершения: экономия высвободила деньги, но проекты "забуксовали", отставая от намеченных показателей финансирования уже на два месяца. Суммарно за 8 месяцев было выделено всего 48,4% от необходимых сумм.

Наиболее оптимистично специалисты оценивают проект "Здравоохранение": на начало сентября работы по нему завершены на 62,5%. Но это — лучший показатель среди всех нацпроектов: так, проект "Образование" завершен на 44,4%. При этом некоторые нацпроекты практически не финансируются: "Цифровая экономика" явно отложена "в долгий ящик" (общий прогресс — 17,8%).

Экономия на нацпроектах вызвана кризисом на долговом рынке: проблемы поиска инвесторов наслоились на растущие курсы зарубежных валют и падающие — нефти.