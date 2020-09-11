В Кремле прокомментировали опрос о материальном положении россиян

Российская экономика уже в обозримой перспективе сможет перейти в рост, сообщил СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Эта оценка стала отражением позиции Кремля по поводу резонансного опроса ВЦИОМ: оказалось, что каждый четвертый житель страны недоволен своим материальным положением и ждет лишь его ухудшения.

"Будем надеяться, что уже в обозримой перспективе мы сначала остановим падение и затем перейдём к росту", — сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, схожая ситуация наблюдается сейчас во многих странах мира, и в краткосрочной перспективе избежать "негатива" от кризиса не выйдет. Однако грамотные и оперативные действия правительства позволили свести "урон", нанесённый экономике, к минимуму.

Согласно ВЦИОМ, позицию Пескова готовы разделить лишь 14% россиян, которые дали положительную оценку своего материального положения. Интересно, что ожидающих ухудшения и улучшения доходов респондентов оказалось примерно поровну: 24% против 25%.