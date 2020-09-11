Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ подчеркнул: нужно защитить россиян от рисков ЧС. В частности, речь шла о рисках, возникающих из-за техногенных катастроф.
По словам президента, необходимы обновленные правила работы, в том числе при реализации больших нацпроектов.
"Мы с вами прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что именно невыполнение требований технической, промышленной безопасности ведет как раз к техногенным проявлениям негативного характера, к авариям или к чрезвычайным ситуациям", — отметил президент РФ.
По мнению Владимира Путина, нужен анализ сложившейся нормативной базы, в рамках которой ведутся работы как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.
"На основе этого анализа сделаем вывод и должны предложить такие правила работы в этой сфере, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера", — дал поручение президент.
Политики стирают грань сатиры и реальности.