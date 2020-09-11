Путин: нужно защитить россиян от ЧС

Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ подчеркнул: нужно защитить россиян от рисков ЧС. В частности, речь шла о рисках, возникающих из-за техногенных катастроф.

По словам президента, необходимы обновленные правила работы, в том числе при реализации больших нацпроектов.

"Мы с вами прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что именно невыполнение требований технической, промышленной безопасности ведет как раз к техногенным проявлениям негативного характера, к авариям или к чрезвычайным ситуациям", — отметил президент РФ.

По мнению Владимира Путина, нужен анализ сложившейся нормативной базы, в рамках которой ведутся работы как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.