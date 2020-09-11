Дмитрий Песков: инициатором остановки диалога был Лондон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалога между Россией и Великобританией пока не предвидится. Хотя Москва считает это необходимым. Также он отметил, что именно британская сторона инициировала остановку международного диалога.
"Пока можно только констатировать, что диалог российско-британский практически по всем направлениям находится в замороженном состоянии, что, конечно, противоречит абсолютной логике, которая диктует необходимость тесного диалога, чтобы нам уже на двусторонней основе договорно-правовую базу начать выстраивать", — сказал Песков.
Политики стирают грань сатиры и реальности.