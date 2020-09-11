Дмитрий Песков: инициатором остановки диалога был Лондон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалога между Россией и Великобританией пока не предвидится. Хотя Москва считает это необходимым. Также он отметил, что именно британская сторона инициировала остановку международного диалога.