В "Единой России" обсуждают возврат индексации пенсий

Заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев подтвердил, что внутри партии обсуждается возможное возвращение индексации пенсий. Однако уточнил — пока вопрос рассматривается только для работающих пенсионеров.

"Дискуссии на этот счет внутри партии ведутся", — сообщил политик.

Согласно статистическим данным, последний раз работающие пенсионеры получили проиндексированные пенсии в 2016 году.

В условиях сложной экономической обстановки и коронавирусной инфекции необходимо поддержать пенсионеров: зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов даже выступал с данными о том, что планируется ежегодная индексация всех пенсий. Инициативу Емельянова одобрили и поддержали в профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Также Госдума рассмотрит законопроект, который обязует ПФР как пересчитать те пенсии, которые были начислены с ошибками, так и выплатить пенсионерам пени с потерянных сумм.