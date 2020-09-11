Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров на нападки США отвечает спокойно и даже с юмором. Например, недавно он пошутил, что России обидно быть на втором месте по вмешательству во внутренние дела Америки.

"Вот сейчас накануне голосования, которое в начале ноября в Соединенных Штатах состоится и которое уже, кстати, по почте давно началось и будет длиться пару месяцев, получается, уже комментаторы задают вопросы политикам "кто больше вмешивается: Россия, Китай или Иран?". Вот в этом "состязании" через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика. Нам, естественно, обидно быть на втором месте, потому что мы привыкли всегда быть первыми", — сказал Лавров.