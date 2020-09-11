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ЕС продлил санкции против РФ ещё на полгода

Представители ЕС сообщили о решении, касающегося антироссийских санкций: их продлевают на шесть месяцев. Решение принял Совет Европейского союза, оно начнёт действовать с 12 сентября.

ЕС продлил санкции против РФ ещё на полгода

В течение 11 сентября представители ЕС планируют опубликовать официальные юридические акты, необходимые для завершения процедуры.

Санкции ЕС будут действовать до 15 марта 2021 года. Они затронут как отдельных лиц, так и организации. Одна из формулировок против оказавшихся в санкционном списке звучит так: "…подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины".

В рамках санкций предусмотрено как замораживание активов, так и запрет на перемещения по ЕС. Итоговый опубликованный список включает в себя 175 человек и 44 компании.

"Продление ограничительных мер укладывается в избранную брюссельскими чиновниками, евроструктурами абсолютно деструктивную линию на поддержание обвинительной риторики в отношении нашей страны", — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД Мария Захарова.

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