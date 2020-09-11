ЕС продлил санкции против РФ ещё на полгода

Представители ЕС сообщили о решении, касающегося антироссийских санкций: их продлевают на шесть месяцев. Решение принял Совет Европейского союза, оно начнёт действовать с 12 сентября.

В течение 11 сентября представители ЕС планируют опубликовать официальные юридические акты, необходимые для завершения процедуры.

Санкции ЕС будут действовать до 15 марта 2021 года. Они затронут как отдельных лиц, так и организации. Одна из формулировок против оказавшихся в санкционном списке звучит так: "…подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины".

В рамках санкций предусмотрено как замораживание активов, так и запрет на перемещения по ЕС. Итоговый опубликованный список включает в себя 175 человек и 44 компании.