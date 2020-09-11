В Госдуме возмутились "плате за дороги" от Минтранса

Представители Госдумы осудили инициативу Минтранса, в рамках которой в ведомстве хотели ввести платный проезд по большей части дорог на личных авто.

Даже поправка на то, что в общественном транспорте проезд станет бесплатным, не помогла: инициатива подверглась критике от депутатов "Единой России".

"Против метро и легкового рельсового транспорта, думаю, никто возражать не будет. Но самокаты и платные дороги, как альтернатива личному автотранспорту, мог придумать только идиот", — высказал свое мнение депутат Госдумы Вячеслав Лысаков ("Единая Россия").

Особо депутат поразился тому, что "стратегию" Минтранса решили опубликовать в СМИ прямо в ходе Единого дня голосования.

"Хороший "подарок" Единой России. Объяснение чиновников не может не поражать: эти меры предлагаются как способ борьбы с пробками. Я подскажу еще более эффективный способ борьбы с ними. Очень просто: запретить личный автотранспорт и пробки исчезнут сами собой", — подчеркнул Лысаков.

Депутат добавил, что в наиболее развитых странах платные дороги занимают всего 1-3% транспортной сети.