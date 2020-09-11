Власти США: Россия пытается "посеять разногласия и хаос"

Эксперты Совета национальной безопасности (СНБ) при администрации президента США высказали мнение: Россия хочет ввергнуть США в "хаос" и привнести в страну "разногласия".

Соответствующее заявление было опубликовано в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

"Россия пытается посеять разногласия и создать хаос в Америке и других демократических странах", -считают в СНБ.

Эксперты СНБ напоминают, что 10 сентября в отношении некоторых россиян были введены очередные санкции. Поводом к таким действиям стали подозрения в "подтасовке" результатов грядущих американских выборов. Уже известны имена попавших "в немилость" Штатов: это Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лившиц. Они обвиняются в организации кибер-преступлений против США.