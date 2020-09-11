Эксперты Совета национальной безопасности (СНБ) при администрации президента США высказали мнение: Россия хочет ввергнуть США в "хаос" и привнести в страну "разногласия".
Соответствующее заявление было опубликовано в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
"Россия пытается посеять разногласия и создать хаос в Америке и других демократических странах", -считают в СНБ.
Эксперты СНБ напоминают, что 10 сентября в отношении некоторых россиян были введены очередные санкции. Поводом к таким действиям стали подозрения в "подтасовке" результатов грядущих американских выборов. Уже известны имена попавших "в немилость" Штатов: это Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лившиц. Они обвиняются в организации кибер-преступлений против США.
"США не потерпят попыток влияния на американские выборы и для этого посылают явный сигнал в виде санкций", — сообщил глава госдепартамента Штатов Майкл Помпео.
Политики стирают грань сатиры и реальности.