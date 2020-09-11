Президент Соединённых Штатов заявил, что считает свои отношения с Владимиром Путиным дружескими. И, кроме того, он очень рад, что это так. Ведь дружба — это всегда хорошо, по словам американского лидера.
"Ладить с иностранными державами — это неплохо. Мы пытаемся научить этому СМИ и всех тех глупцов, которые так долго руководили нашим правительством. "Он ладит с Путиным — это ужасно". Нет! Наоборот, это хорошо; он мне нравится, а я ему нравлюсь", — высказался Трамп.
Политики стирают грань сатиры и реальности.