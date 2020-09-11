Дональд Трамп: "Путин мне нравится"

Президент Соединённых Штатов заявил, что считает свои отношения с Владимиром Путиным дружескими. И, кроме того, он очень рад, что это так. Ведь дружба — это всегда хорошо, по словам американского лидера.