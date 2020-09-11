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Немцы считают призывы остановить "Северный поток-2" ошибкой

Клаус Эрнст, занимающий пост главы комитета Бундестага по экономике и энергетике, выступил в поддержку строительства газопровода "Северный поток-2". По его словам, все призывы к остановке стройки стоит считать ошибкой.

Немцы считают призывы остановить

Эрнст отметил, что "Северный поток-2" будет обеспечивать безопасное и своевременное газоснабжение Европы, поэтому остановка проекта противоречит интересам европейских стран. Политик сообщил, что подобная мера станет "ударом по самим себе", поскольку на проекте работают представители множества европейских компаний.

Напомним, что ранее власти Германии сообщали, что не исключена "смена отношения" к проекту из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. Однако официальный Берлин пока не меняет свою позицию, несмотря на активное "давление" противников проекта на Ангелу Меркель.

"Северный поток-2" должен был заработать еще в 2019 году, однако проект пришлось значительно "продлить" из-за санкций со стороны США.

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