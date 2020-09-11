Алексей Пушков: власти Литвы поступают нелогично

Российский политик Алексей Пушков дал свою оценку новому решению литовского сейма. Он отметил полную нелогичность в их заявлении о том, что Тихановская и есть законный президент Белоруссии. Но при этом они продолжают международные дипломатические отношения с Александром Лукашенко.