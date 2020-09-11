Российский политик Алексей Пушков дал свою оценку новому решению литовского сейма. Он отметил полную нелогичность в их заявлении о том, что Тихановская и есть законный президент Белоруссии. Но при этом они продолжают международные дипломатические отношения с Александром Лукашенко.
"Если литовские власти считают Тихановскую "избранным лидером Белоруссии" и ввели личные санкции против Лукашенко, то есть не признают его, то как они могут иметь дипотношения с Белоруссией?" - заявил сенатор Пушков.
Политики стирают грань сатиры и реальности.