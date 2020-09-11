Минтруд: 31 декабря станет выходным в 2021 году

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что 31-ое число по большому счёту является нерабочим днём, так что имеет смысл сделать его постоянным выходным.

"Де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день. И если люди находятся в организации, то начинают уже праздновать", — высказалась Москалькова, комментируя предложение Минтруда по 31-ому числу.

Ранее Минтруд уже поднимал тему 31 декабря: в ведомстве согласились сделать новогоднюю пятницу выходной, но только "разово", в 2021 году.

По словам Москальковой, стоит "закрепить" за ним статус выходного, но с учётом некоторых исключений: работать должны медицинские учреждения, органы правопорядка и прочие организации, которые трудятся посменно.

Кроме того, в Минтруде уже подготовили "праздничный" график на 2021 год — отдыхать мы будем следующим образом: