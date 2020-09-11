Жириновский: нужен шикарный фестиваль русско-белорусской дружбы

Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с идеей проведения в Белоруссии парада любви и дружбы. По словам политика, для исполнения задумки нужно доставить в Минск 100 000 "патриотично настроенных россиян".

"Мы приедем на поездах рано утром, проведем шикарный фестиваль русско-белорусской дружбы, пообедаем драниками и вечерним поездом уедем домой в Москву", — поделился подробностями Жириновский.

По мнению Жириновского, такая акция поможет показать мирные намерения России и тот факт, что она не собирается захватывать Белоруссию.

Интересно, что ранее известный либерал-демократ поспорил на ящик пива с оппонентами, которые считали, что Белоруссию не присоединят к РФ до конца 2020 года. Как минимум ведущий радио "Эхо Москвы" Алексей Нарышкин ставку принял.