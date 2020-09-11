Путин: к 2021 году безработица должна упасть до 4,7%

Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики подчеркнул: уровень безработицы необходимо снижать с 6,3% на текущий момент до 4,7% к концу 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"К концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года, до того, о чем я уже упоминал, [снизить уровень безработицы] до 4,7% экономически активного населения", — подчеркнул президент.

Путин сообщил, что 6,3% — уровень марта 2012 года, при этом всего полтора года назад показатель безработицы составил 4,7%.

Росстат дополняет слова президента: уже в июле 2020 года суммарное число безработных россиян перевалило за 4,73 млн. Если считать статистику за год, то с июля 2019 по июль 2020 безработных стало больше на 40,6%.

По данным Минэкономразвития, среднегодовой уровень безработицы в 2020 составит примерно 5,7%. Однако специалисты ведомства уверены: уже в 2021 показатель упадет до 5,4%, а в 2022 — и вовсе до 4,9%.