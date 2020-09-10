Небензя: пора ФРГ "в деле Навального" начать играть в открытую

На прошедшем заседании Совбеза ООН от России вновь потребовали проведения "прозрачного" расследования инцидента с Навальным.

В ответ Василий Небензя заявил, что Москва, как заинтересованная сторона, готова изучить факты, связанные с предполагаемым "отравлением", но изучать-то нечего:

"Мы не получили от Германии каких-либо доказательств, которые позволили бы нам сделать заключение, что это было преступление, попытка отравления, и таким образом начать расследование", — сказал российский постпред и напомнил участникам заседания то, что "знает даже первокурсник юридического вуза": "… любому расследованию должны предшествовать свидетельства и факты".

Небензя подчеркнул, что Германия получала от России запрос о предоставлении результатов анализов Навального, но, в нарушение всех договорённостей, ответа до сих пор не получила.

"Несколько дней назад нам сказали, что поскольку исследования проводились в лаборатории бундесвера, делиться с нами не будут никакой информацией не будут, чтобы не позволить России узнать, как много бундесвер знает о химических веществах. Затем мы услышали, что результаты засекречены. Что, по-видимому, не помешало ФРГ поделиться результатами анализов со своими союзниками. Как мы должны это интерпретировать?" — поинтересовался Небензя.

Российский дипломат указал на то, что требования объяснений и признания вины — нарушение принципов верховенства закона, который западные страны "как будто защищают".

В связи с этим он призвал германскую сторону "положить факты на стол" и начать обмен мнениями.

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