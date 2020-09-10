Песков: беседа Путина и Конте вызвала недопонимание

Дмитрий Песков сообщил, что разговор Владимира Путина и Джузеппе Конте вызвал "недопонимание". В частности, хотя Конте и выступил с заявлением о том, что Путин планирует создать специальную комиссию для расследования инцидента с Навальным, в действительности таких планов пока нет.

"Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась, и, действительно, президент информировал своего итальянского коллегу, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия", — уточнил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, российская сторона пока не видит юридических оснований для возбуждения дела, поскольку российские специалисты не нашли в организме Навального каких-либо следов отравляющих веществ. Но при этом Владимир Путин конечно же настроен детально разобраться и выяснить, что произошло с Навальным на самом деле, подчеркнул Песков.