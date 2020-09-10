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Песков: демографическая убыль - наша "ахиллесова пята"

Проблема убыли населения актуальна на всей территории России и власти предпринимают множество мер для стабилизации ситуации и роста рождаемости.

Песков: демографическая убыль - наша

Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что еще со Второй мировой восстановить демографию в полном объеме не удается, поскольку в этой сфере "быстрый эффект невозможен" из-за цикличности спадов и подъемов рождаемости.

"Это наша "ахиллесова пята". И одним из главных приоритетов работы президента остается проблема оттока населения из дальневосточных регионов", — выделил ключевую мысль Песков в ходе своего выступления на пресс-конференции с региональными СМИ.

Люди уезжают из региона не только потому, что там плохой климат, но и по причине "застоя" в экономическом развитии, экономической отсталости, дополнил Песков. По данным политика, в правительстве планируют изменить ситуацию путем создания районов "опережающего развития" и особых экономических зон.

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