Песков: демографическая убыль - наша "ахиллесова пята"

Проблема убыли населения актуальна на всей территории России и власти предпринимают множество мер для стабилизации ситуации и роста рождаемости.

Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что еще со Второй мировой восстановить демографию в полном объеме не удается, поскольку в этой сфере "быстрый эффект невозможен" из-за цикличности спадов и подъемов рождаемости.

"Это наша "ахиллесова пята". И одним из главных приоритетов работы президента остается проблема оттока населения из дальневосточных регионов", — выделил ключевую мысль Песков в ходе своего выступления на пресс-конференции с региональными СМИ.

Люди уезжают из региона не только потому, что там плохой климат, но и по причине "застоя" в экономическом развитии, экономической отсталости, дополнил Песков. По данным политика, в правительстве планируют изменить ситуацию путем создания районов "опережающего развития" и особых экономических зон.