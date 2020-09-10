Кремль: при открытии границ важно обеспечить безопасность граждан

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в "заморозке" границ между странами никто не заинтересован, но развитие пандемии продолжается.

По информации Пескова, российская сторона рада была бы возобновить авиасообщение, но некоторые страны еще к этому не готовы, другие же оказываются "в зоне риска" уже с точки зрения российских специалистов.

9 сентября из России стало возможно вылететь в Египет, ранее регулярные рейсы начали осуществлять на Мальдивы и в ОАЭ. По предварительным данным, число рейсов в Египет ограничат тремя в неделю, в ОАЭ и на Мальдивы — двумя. Положительное решение по всем трем странам было принято после распоряжения Михаила Мишустина.

"Несмотря на экономические последствия, правительство исходит из безопасности граждан", — прокомментировал Песков.

Вылеты также ограничат территориально: отправиться в указанные страны будет возможно только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.