Песков: отставка Беглова - не более чем слух

Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в некоторых СМИ данные касательно отставки губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он сообщил журналистам, что это не более чем слухи и "относиться к ним нужно соответствующим образом".

"Мы в Кремле не видим все заказные кампании, но, поверьте, их влияние на нас не столь велико, как думают те, кто заказывает эти кампании", — прокомментировал ситуацию Песков.

Напомним, что новости об отставке губернатора Санкт-Петербурга появились ещё в конце августа во многих Telegram-каналах, связанных с политикой. Сам Беглов прокомментировал ситуацию спокойно, также сообщив, что это не более чем слухи.

"Пусть клевещут, у каждого своё мнение", — сообщил Беглов.

Ранее Беглов рассказал, почему вместо него ряд документов подписывал вице-губернатор Валерий Пикалёв. Чиновник объяснил это поврежденной в ходе тренировки правой рукой.