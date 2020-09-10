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Песков: отставка Беглова - не более чем слух

Политика

Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в некоторых СМИ данные касательно отставки губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он сообщил журналистам, что это не более чем слухи и "относиться к ним нужно соответствующим образом".

Песков: отставка Беглова - не более чем слух

"Мы в Кремле не видим все заказные кампании, но, поверьте, их влияние на нас не столь велико, как думают те, кто заказывает эти кампании", — прокомментировал ситуацию Песков.

Напомним, что новости об отставке губернатора Санкт-Петербурга появились ещё в конце августа во многих Telegram-каналах, связанных с политикой. Сам Беглов прокомментировал ситуацию спокойно, также сообщив, что это не более чем слухи.

"Пусть клевещут, у каждого своё мнение", — сообщил Беглов.

Ранее Беглов рассказал, почему вместо него ряд документов подписывал вице-губернатор Валерий Пикалёв. Чиновник объяснил это поврежденной в ходе тренировки правой рукой.

"Я руку повредил. Вывихнул, когда занимался зарядкой. Столько много документов надо было подписать, а левой не умею", — поделился с прессой Беглов.

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