Путин: в России с июня наметилось восстановление экономической динамики

Из-за пандемии коронавируса Россия столкнулась с рядом экономических трудностей: в частности, были остановлены целые направления (как торговли, так и услуг). Однако при оценке по ВВП экономический спад оказался меньше, чем в других странах, например, в США произошло падение на 9,5%, в Еврозоне — на 15%, а в России — на 8,5%.

"Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный этап позади. Начиная с июня, действительно в России наметилось восстановление экономической динамики. Растёт потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объём грузоперевозок по железной дороге", — сделал вывод Владимир Путин в ходе конференции по вопросам экономики.

Президент подчеркнул, что восстановление пока идёт довольно неравномерно и предстоит ещё многое сделать. По словам Владимира Путина, нужно выйти на траекторию устойчивого роста "широким фронтом во всех отраслях".