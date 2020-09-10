Песков назвал главную проблему Дальнего Востока

Основной проблемой на Дальнем Востоке считается отток населения, сообщил Дмитрий Песков.

По словам политика, как региональные, так и федеральные власти давно занимаются решением этого вопроса.

"Тема в абсолютном приоритете", — подчеркнул Песков.

Песков добавил, что причинами массового оттока населения из региона являются не только проблемы с климатом, но и "застарелая отсталость в экономическом развитии".

Согласно данным Росстата, за 2019 год Дальневосточный федеральный округ (ДФО) покинули около 11 700 человек. Эта цифра стала минимальной за все годы наблюдения и оказалась ниже показателя 2018 года почти в три раза, отмечают аналитики ведомства.

Чаще всего жители ДФО перебираются в другие регионы РФ (суммарно около 26 000 человек), и эту убыль удалось лишь частично компенсировать в том числе за счёт приезжих из СНГ (общий приток в 14 300 человек).

При этом, согласно концепции развития региона (согласованной и принятой еще в 2017 году), к 2025 году на Дальнем Востоке должны проживать 6,5 млн человек. Частично концепцию удалось "спасти" благодаря присоединению к ДФО Республики Бурятия и Забайкальского края.