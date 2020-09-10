Пресс-секретарь президента России довольно резко опроверг любую возможность соединения двух государств. Он сказал, что это просто невозможно. А также, что Россия и Белоруссия — это разные страны.

"Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь!" — ответил Дмитрий Песков на вопрос журналиста, не связан ли визит Лукашенко в Москву именно с темой интеграции.

"Мы две разные страны, мы два разных суверенных государства, — сказал Песков. — У нас иная политическая культура, у нас иной политический ландшафт и иные политические тенденции. Поэтому здесь какие-то политические обобщения были бы неверными. Россия с абсолютным уважением относится к политической культуре Белоруссии".