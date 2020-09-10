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Владимир Джаралла: арест российских самолётов – это просто и удобно

Политика

Политолог Владимир Джаралла объяснил, что арест российских авиабортов - это просто очень удобный вариант для украинской стороны. Так они провели свою пропаганду и при этом особо не напрягались.

Владимир Джаралла: арест российских самолётов – это просто и удобно

"Это является частью пропаганды, причём, по мнению украинской стороны, чрезвычайно удобной. С одной стороны, ничего всерьёз предпринимать не надо, а с другой — можно продемонстрировать решительность и создать информационный повод. Конечно, ни к чему серьёзному это не приведет, потому что это пустая болтовня", — поясняет политолог.

"В тот момент, по неофициальным каналам, западным странам было достаточно ясно дано понять, что их ждёт в этом случае. Один из самых эффективных инструментов — прекращение полётов на территорию России. Наша страна — самая большая в мире по площади, а потому является широким пунктом для полётов. Подобная угроза, видимо, остановила любые попытки в отношении репрессий", — предполагает Джаралла.

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