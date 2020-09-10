ЦИК: четыре российских партии под угрозой ликвидации

По данным специалистов ЦИК, в российском законодательстве закреплена норма: все партии, прошедшие официальную регистрацию, в течение семи лет (срока регистрации) могут принять участие в выборах. Однако некоторые партии этим правом не пользуются.

"Несмотря на призывы ЦИК к партиям об активном участии в выборах, у нас есть целый ряд партий, семилетние сроки регистрации которых истекли, они никаким образом не воспользовались возможностью серьёзно поучаствовать в выборах", — прокомментировал представитель Центризбиркома России Евгений Шевченко.

По угрозой ликвидации оказались:

"Российская партия садоводов".

"Национальный курс".

"Народ против коррупции".

"Родная партия".

По словам Шевченко, данные по указанным партиям переданы через Минюст представителям Верховного суда. Рассмотрение планируется начать после завершения дополнительных выборов в Госдуму. При этом чиновник упомянул, что всего в выборах 2020 года смогут поучаствовать представители 41 партии.