ВЦИОМ: всё больше россиян задумываются о том, чтобы уехать

Согласно данным опроса за август 2020-го, уехать за границу на ПМЖ хотели бы 16% россиян.

Интересны показатели, распределённые по возрастным группам:

от 18 до 24 лет: уехать готовы 38%;

от 25 до 34 лет: уехать готовы 31%;

от 35 до 44 лет: уехать готовы 19%;

и лишь в группе "старше 45" доля готовых уехать минимальна — 9%.

Тревожным сигналом служит следующий факт: впервые за всю историю подобных опросов каждый второй опрошенный, согласный на эмиграцию, назвал точную её дату. Также почти вдвое больше стало готовых к эмиграции людей, изучающих иностранный язык (29% против 16% в 2012 году).

Ключевым ожиданием от эмиграции остается высокий уровень жизни (50% респондентов). Каждый пятый (примерно 21%) назвал причиной отъезда неприятие текущей политики российских властей.

Напомним, что на 2017 год, по данным Всемирного банка, страну покинули 10,6 млн человек.