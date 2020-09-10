Согласно данным опроса за август 2020-го, уехать за границу на ПМЖ хотели бы 16% россиян.
Интересны показатели, распределённые по возрастным группам:
Тревожным сигналом служит следующий факт: впервые за всю историю подобных опросов каждый второй опрошенный, согласный на эмиграцию, назвал точную её дату. Также почти вдвое больше стало готовых к эмиграции людей, изучающих иностранный язык (29% против 16% в 2012 году).
Ключевым ожиданием от эмиграции остается высокий уровень жизни (50% респондентов). Каждый пятый (примерно 21%) назвал причиной отъезда неприятие текущей политики российских властей.
Напомним, что на 2017 год, по данным Всемирного банка, страну покинули 10,6 млн человек.
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