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Счётная палата нашла нарушения в Минэнерго почти на 300 млн рублей

Политика

Представители аудиторов сообщили, что в Минэнерго не слишком эффективно осваивали бюджетные средства: например, были найдены нарушения в ходе формирования госзаданий и просчёты в контроле за инвестициями.

Счётная палата нашла нарушения в Минэнерго почти на 300 млн рублей

Одной из ключевых проблем был назван недостаточный контроль за ФГУП, которые используют государственное имущество. По словам аудиторов, в Минэнерго не инициировались внутренние проверки, в результате чего возникло множество казусов. Например, территорию одного из "дочерних" предприятий Минэнерго занимал центр техобслуживания авто, зарегистрированный на юрлицо, не связанное с ведомством.

Не так давно сотрудники СК РФ уже предъявили обвинение заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову. По словам специалистов, он незаконно получил 603 млн рублей, которые разделил с соучастниками. Также у Тихонова была найдена недвижимость во Франции.

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