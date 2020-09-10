Счётная палата нашла нарушения в Минэнерго почти на 300 млн рублей

Представители аудиторов сообщили, что в Минэнерго не слишком эффективно осваивали бюджетные средства: например, были найдены нарушения в ходе формирования госзаданий и просчёты в контроле за инвестициями.

Одной из ключевых проблем был назван недостаточный контроль за ФГУП, которые используют государственное имущество. По словам аудиторов, в Минэнерго не инициировались внутренние проверки, в результате чего возникло множество казусов. Например, территорию одного из "дочерних" предприятий Минэнерго занимал центр техобслуживания авто, зарегистрированный на юрлицо, не связанное с ведомством.

Не так давно сотрудники СК РФ уже предъявили обвинение заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову. По словам специалистов, он незаконно получил 603 млн рублей, которые разделил с соучастниками. Также у Тихонова была найдена недвижимость во Франции.