Помпео: США будут искать виновного в деле Навального

Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал ситуацию вокруг отравления Навального и заявил, что американские специалисты подключатся к поиску виновных.

Об этом он рассказал 9 сентября в ходе интервью с Беном Шапиро, известным журналистом. По данным Помпео, как страны ЕС, так и США заинтересованы в поимке и наказании виновных в отравлении Навального.

"Мы также приложим максимум усилий для того, чтобы прийти к заключению в вопросе, кто в этом виновен", — сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Правительство Германии уже сообщило СМИ, что российского оппозиционного политика отравили веществом из группы "Новичок", которое считается боевым. По данным издания Die Zeit, только "цепочка счастливых обстоятельств" позволила Алексею Навальному остаться в живых.

По итогам немецких исследований, результаты были переданы сразу в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), что вызвало недовольство российской стороны.