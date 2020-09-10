Около 40% россиян поддерживают проводимую Лукашенко политику

Специалисты ФОМ сообщают, что чаще всего с Лукашенко согласны люди от 60 лет. По их мнению, президент Белоруссии действует в рамках закона и старается не допустить развития "украинского сценария".

Противников политика Лукашенко также немало: около 20% россиян уверены, что он действует незаконно и превышает свои полномочия, накаляя обстановку. В этой категории опрошенных большинство находится в возрасте от 18 до 39 лет.

Противники текущих действий Лукашенко отмечают, что тот "не владеет ситуацией" и придерживаются версии о фальсификации итогов выборов.

Напомним: массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. Сам Лукашенко отметил, что "возможно, немного пересидел" на своем посту, но пока (из-за ситуации в стране) оставить кресло не может. По словам президента, в ближайшее время в стране возможна масштабная конституционная реформа.