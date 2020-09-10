Спецпредставитель Путина рассказал, что нужно для победы над бедностью

Проблема бедности решаема, но без доступа в Интернет для максимально широкого круга россиян не обойтись.

"Здесь надо понимать одну простую вещь — самое бедное население — оно одновременно наименее оцифрованное. Это то население, у которого меньше всего доступ в Интернет — раз, и которое меньше всего стремится попасть в интернет", — отметил гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков на выступлении в рамках онлайн-конференции "Data DebatЫ: данные для снятия социального неравенства".

По словам Пескова, вопрос очень важен для решения проблем "гаражной" экономики и оборота наличных денег. Инфраструктура для взаимодействия через Интернет должна быть доступна каждому, и для такого масштабного плана выделены чёткие сроки: около 97% домохозяйств страны должны иметь доступ в Сеть уже к 2030 году.