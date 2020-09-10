Результаты проб Навального не будут переданы в РФ: немцы против

Константин Косачёв, глава комитета Совета Федерации по международным делам, сообщил, что Германии нужно доказать принадлежность переданных в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) веществ к России.

"Пока в связке "Навальный — отравление — Новичок — Россия" разорваны все связи. И без подтверждения этих связей выводы ОЗХО (а что передали "то, что надо", сомнений нет, и выводы предопределены) они точно так же не будут иметь никакой достоверности и никакой силы", — сообщил Косачёв.

По мнению политика, только совместная работа немецких и российских специалистов позволит доказать или опровергнуть причастность веществ к российской стороне. И пока такая работа не проведена, результаты стоит воспринимать как "подтасованные". Более того: власти Германии игнорируют официальные российские запросы, касающиеся дела Навального.