Родители, оставшиеся без работы, получат пособие на детей до 18 лет

Правительство приняло новый документ о помощи гражданам: всем родителям, являющимся безработными, будет выплачено по 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Предполагается, что постановление №1372 (уже опубликованное на сайте правительства) поможет поддержать более 2,8 млн россиян, которые официально состоят на учёте как безработные. Общая сумма на выплаты, заложенная в бюджет программы поддержки, составляет 8,5 млрд рублей. Все деньги предоставит федеральный бюджет, что снизит нагрузку на региональные "кассы".

Отметим, что это одна из многих мер поддержки населения в связи с коронавирусом — ранее был увеличен максимальный размер пособия по безработице (до 12 130 рублей), и принят пакет послаблений для предпринимателей (налоговые и иные льготы).

Также Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительные средства на выплаты для соцработников и медиков, и поручил ускорить перевод им денег.