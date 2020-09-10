В России готовится к запуску новый нацпроект

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко анонсировал запуск в стране нового национального проекта "Туризм".
По словам чиновника, паспорт проекта будет готов уже к концу сентября.
"Мы ставим перед этим нацпроектом амбициозные цели на ближайшие 10 лет:
- в три раза увеличить количество турпоездок по России;
- как минимум в 2 раза увеличить число рабочих мест в отрасли — до 5,6 млн человек;
- прогнозируем трёхкратный рост вклада туротрасли в ВВП", — сказал Чернышенко.
По его словам, в рамках нового нацпректа
"будут определены 11 макрокластеров, в которых туризм должен стать системообразующей сферой экономики и показать мультипликативный экономический и социальный эффект".
"В проекте предусмотрены механизмы государственно-частного партнёрства, создающие условия для инвесторов, когда государство софинансирует создание инфраструктуры и гарантирует быструю отдачу от инвестиций, субсидируя процентные ставки, например на строительство гостиниц. Также документом стимулируется внутренний спрос: предполагается помощь субъектам туриндустрии субсидиями, грантами, льготными налоговыми режимами", — говорит вице-премьер.
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