В России готовится к запуску новый нацпроект

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко анонсировал запуск в стране нового национального проекта "Туризм".

По словам чиновника, паспорт проекта будет готов уже к концу сентября.

"Мы ставим перед этим нацпроектом амбициозные цели на ближайшие 10 лет: в три раза увеличить количество турпоездок по России;

как минимум в 2 раза увеличить число рабочих мест в отрасли — до 5,6 млн человек;

прогнозируем трёхкратный рост вклада туротрасли в ВВП", — сказал Чернышенко.

По его словам, в рамках нового нацпректа

"будут определены 11 макрокластеров, в которых туризм должен стать системообразующей сферой экономики и показать мультипликативный экономический и социальный эффект".

Вкладываться будет не только государство