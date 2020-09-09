Прямой линии с Путиным не будет из-за Белоруссии - политолог

Прямую линию с президентом в этом году отменили по двум причинам. Одна из них — ситуация в Белоруссии.

Такое мнение высказал политолог, политтехнолог, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

"Во-первых, тут основная причина в том, что президент погружен в белорусскую повестку. Думаю, банально у него нет времени готовиться к Прямой линии, потому что он всегда ответственно подходит к её проведению, тщательно готовится, изучает цифры, то есть то, что все неоднократно видели", — пояснил эксперт.

Он отметил, что вторая причина — формат Прямой линии изжил себя и потерял эффективность. Мероприятие уже не вызывает такого внимания и интереса, как раньше. Это подтверждается рейтингами, которые с каждым годом всё ниже.

Напомним, что в этом году Прямой линии с президентом не будет. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в этом году Владимир Путин "проводил прямую линию последние несколько месяцев". Однако в работу президента добавят некоторые элементы Прямой линии, чтобы он мог получать обратную связь от граждан.