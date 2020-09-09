Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Олег Тиньков рассказал, как перенёс пересадку костного мозга
Подписчики раскритиковали Тарзана за "обнажёнку" с гитарой
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Москве
Больше 350 тысяч москвичей привились от гриппа
РФС назвал арбитра на матч ЦСКА - "Спартак"
Из-за некачественного филлера у Кена-Барби осталась дыра в подбородке
В Санкт-Петербурге угнали машину со спящими в ней пассажирами
"Барселона" согласовала контракт с Депаем
В пещере на Мадагаскаре обнаружили изображения вымерших животных

Специалисты ЦИК готовы к провокациям в ходе выборов

Политика

Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула: российская избирательная система к выборам подготовлена успешно.

Специалисты ЦИК готовы к провокациям в ходе выборов

"Чтобы иметь моральное право требовать что-либо от других, мы в первую очередь должны требовать от себя. Что касается возможных провокаций, они готовятся, готовятся те, кто заинтересован в дискредитации выборов. Мы с этим справимся, мы готовы …

Мы должны вести себя максимально корректно, все фиксировать, и не дать возможность кому-то сорвать проведение выборов, действуя строго в рамках закона, соблюдая все необходимые процедуры", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По мнению Эллы Памфиловой, со всеми провокациями в ЦИК справятся, а в случае особо серьёзных нарушений процедуры голосования или подсчёта голосов за помощью обратятся к представителям правоохранительных органов.

Единый день голосования пройдет 13 сентября в 83 российских субъектах, суммарно гражданам предстоит распределить более 78 тысяч должностей и мандатов различных уровней. Для тех, кто будет голосовать досрочно, всё подготовят уже 11 и 12 сентября.

Последние материалы
Больше 350 тысяч москвичей привились от гриппа
Почему AstraZeneca выбыла из гонки за лучшее средство от коронавируса
Из-за некачественного филлера у Кена-Барби осталась дыра в подбородке
В Санкт-Петербурге угнали машину со спящими в ней пассажирами
"Барселона" согласовала контракт с Депаем
В пещере на Мадагаскаре обнаружили изображения вымерших животных
Бывшая жена Халка отреагировала на свадьбу футболиста на её племяннице
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
Стилист: инстадивы уже не в тренде
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Популярное
Экспертное мнение
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версия первая

Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?

Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версия первая
Анна Фроловцева объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Российский шоу-бизнес
Анна Фроловцева объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Новости Белоруссии
Белорусская оппозиция начала создавать отряды самообороны
Личность в культуре
Светлана Дружинина рассказала о конфликтах на съёмках фильма "Девчата"
Любовь Степушова Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу! Любовь Степушова Наталия Красовская Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния Наталия Красовская Усам Оздемиров Человеческий капитал России не в лучшей форме Усам Оздемиров
Комментарии
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Можно ли вылечить простуду за один день?
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Психическое расстройство у близкого: что делать
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Шнуров написал стих про Ефремова, которого приговорили к колонии
Игорь Коротченко: нельзя было Навального отдавать западным специалистам
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников