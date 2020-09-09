Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула: российская избирательная система к выборам подготовлена успешно.
"Чтобы иметь моральное право требовать что-либо от других, мы в первую очередь должны требовать от себя. Что касается возможных провокаций, они готовятся, готовятся те, кто заинтересован в дискредитации выборов. Мы с этим справимся, мы готовы …
Мы должны вести себя максимально корректно, все фиксировать, и не дать возможность кому-то сорвать проведение выборов, действуя строго в рамках закона, соблюдая все необходимые процедуры", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
По мнению Эллы Памфиловой, со всеми провокациями в ЦИК справятся, а в случае особо серьёзных нарушений процедуры голосования или подсчёта голосов за помощью обратятся к представителям правоохранительных органов.
Единый день голосования пройдет 13 сентября в 83 российских субъектах, суммарно гражданам предстоит распределить более 78 тысяч должностей и мандатов различных уровней. Для тех, кто будет голосовать досрочно, всё подготовят уже 11 и 12 сентября.
Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?