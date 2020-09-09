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Прямой линии с Путиным в 2020 не будет

Политика

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, выступил с сообщением: в этом году прямой линии с президентом не будет.

Прямой линии с Путиным в 2020 не будет

Песков отметил, что Путин регулярно использует "формат прямой линии" для общения с чиновниками в рамках интерактивных встреч.

"Вы видите, как часто президент общается с руководителями регионов, видите, как часто он общается с коллективами. Все это фактически осуществляется в том же формате, что и прямая линия. Поэтому, можно сказать образно, что прямая линия у президента идет несколько последних месяцев", — сказал пресс-секретарь.

По информации Пескова, планируемую на вторую половину декабря большую пресс-конференцию могут дополнить "элементами" привычной населению прямой линии. В частности, планируют добавить "живое" общение Путина с представителями прессы, однако пока задумка находится в стадии согласований и корректируется.

Напомним, что в 2019 году прямая линия привлекла внимание 5,3 млн зрителей. Она транслировалась по пяти каналам телевидения и в интернете.

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