Новак прокомментировал перспективы проекта "Северный поток-2"

Руководитель Минэнерго России Александр Новак сообщил, что проект "Северный поток-2" будет реализован даже с учётом текущих сложностей.

"Сиюминутное падение спроса не повлияет на перспективы этого долгосрочного проекта. Да, есть определённые трудности, но тем не менее он продолжается", — высказался Новак в одной из бесед на мероприятии "Лидеры России".

По словам министра, даже активное использование возобновляемых источников энергии не помешает росту спроса. У природного газа будет сохранятся большая доля рынка, которая в перспективе только вырастет.

Поддержку "Северному потоку-2" оказала и немецкая сторона. Глава германского МИД Хайко Маас выступил с заявлением, что в проекте на данный момент активно участвуют 100 компаний из 12 стран, около 50% из них — немецкие.

Напомним, "Северный поток-2" после запуска в эксплуатацию будет прокачивать до 55 млрд кубометров газа ежедневно. Строительство уникальной системы ведется в том числе на дне Балтийского моря. Немецкий "выход" расположат в городе Грайфсвальд.