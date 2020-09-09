Дмитрий Песков: если нужно, ФСБ доложит президенту

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал об алгоритме работы ФСБ. И уточнил, что в случае необходимости ведомство докладывает президенту страны. Произошло ли это в ситуации по разговору Берлина и Варшавы, Песков не знает.