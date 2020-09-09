Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал об алгоритме работы ФСБ. И уточнил, что в случае необходимости ведомство докладывает президенту страны. Произошло ли это в ситуации по разговору Берлина и Варшавы, Песков не знает.
"Если специальные службы посчитают необходимым, они сделают соответствующий доклад главе государства", — сказал Песков.
"Мне неизвестно об этом. Естественно, специальные службы регулярно докладывают главе государства о своей работе, но точно я не знаю; естественно, это доклады, которые предназначены только для главы государства", — добавил представитель Кремля.
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